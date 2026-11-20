“La Ruta del 10”. Así se denomina el proyecto impulsado por el colectivo artístico denominado Muro Sur, que realiza distintas pinturas en las paredes de la zona sur del conurbano bonaerense y que recientemente llevó sus pinceles hasta Nápoles, con el objetivo de pintar la figura estelar de Diego Armando Maradona, como hicieron recurrentemente en Villa Fiorito, ahora en su otro lugar en el mundo, donde es un Dios. Anita, la abuela de Banfield que llegó a los 104 años Fueron días intensos para los exponentes del equipo, a la cabeza de Ezequiel Briseño, quien recibió en pleno Parque Finky, en Temperley, a El Diario Sur, donde realiza con los demás integrantes un colorido mural integral en el Anfiteatro del espacio verde, que si bien no está relacionado con el Diez, se puede asociar, porque, entre los dibujos desarrollados hay una bandera y un escudo de Argentina que para cualquier espectador se podría ligar directamente al astro futbolístico. “Tanto este proyecto como el que hicimos con Maradona son locuras que nos encantan, la idea siempre es transformar los lugares”, sentenció al describir un itinerario que se replican recurrentemente junto a los otros referentes, Sergio Lugo Pérez, Gastón Pérez Lugo, Matías Astudillo y Lucas Masio. Nápoli, su otro lugar en el mundo para Maradona. Un viaje histórico Al posarse sobre la grilla afrontada en Europa, fue elocuente: “El viaje fue una locura, se terminó de concretar en un mes y medio antes de ir. Estuvimos hasta dos días antes de viajar pintando en El Potrero, en Villa Fiorito”. Y esos pinceles, casi sin terminar de secarse en la cuna del futuro Diez, llegaron a destino donde el propio Diez brilló en su máximo esplendor, donde es una figura endiosada. “El mural fue literalmente de Fiorito a Nápoles. Así casi que fue descansar en el avión, bajar y ponerse a pintar”, afirmó.

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En Italia realizaron tres murales. “Les dejamos esas obras para los napolitanos y para todos los argentinos que van y visitan todo el tiempo”, aclaró. El lugar específico de los trabajos es el Largo Maradona. “Es donde todo el mundo obligado va a sacarse la foto con el mural histórico. Nosotros hicimos la entrada y después hicimos otros dos, uno en un bodegón de la gente de ahí que nos pidió el favor, que les gustó mucho cómo quedó el laburo que dejamos y nos pidió también avanzar con otra cosa. Y después uno más en las periferias de Nápoles, con una acción solidaria, por una causa también maradoniana”, destacó. Villa Fiorito en Europa. La fecha no fue concretada al azar, porque fue durante octubre, en pleno mes del aniversario de nacimiento de Maradona. “Fuimos con una misión y un poquito se turisteo. Y te ven, entonces te dicen ya Maradona. ‘Hola Maradona’. Es directo. Y ya está, es la palabra para que uno empiece a hablar y ya haya hermandad”, recalcó. Por lo pronto, Ezequiel indicó que fue habitual cruzarse con argentinos, muchos de ellos de zona sur. “Algunos nos conocían, nos hemos encontrado con gente de Lanús, de Lanús. Somos zona sur, estamos por todos lados”, sentenció. Y añadió: “Nosotros mientras pintábamos, hasta que la gente sola se acerca y se da ahí mismo una charla”. Una marca registrada Muro Sur ya se estableció como una marca registrada. Y ahora llegó del otro lado del océano Atlántico, con su firma en las paredes italianas. “Tanto allá como misión, como proyecto, como sueño, estuvo buenísimo y la firma quedó al lado de la placa que dice Largo Maradona, el lugar emblemático. Y Muro Sur. (4:13) No fue a propósito, no la habíamos visto la placa cuando la pusimos del otro lado de la pared. Pero se dio”, completó. “Con todo esto, acá y allá, nos seguimos sorprendiendo todo el tiempo y por eso es que le damos y le damos. Y no hay laburo que queramos dejar a medias o que zafe. Tiene que quedar bueno, nos tiene que gustar”, describió lo que piensan en cada proyecto que arrancan. El que desarrollan ahora es en Finky, con la premisa de la naturaleza. “Pasa la gente, muchos que vienen con sus chicos a hacer gimnasia y al principio nadie sabe qué vamos a hacer, es como incertidumbre todo. Y ya disfrutamos nosotros porque ya vemos que se sacan fotos con parte del mural. Y es un proyecto integral donde va a tener una vista desde arriba y otra desde la mitad del anfiteatro”, cerró.

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