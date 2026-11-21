El Municipio de Lomas de Zamora incorporará nuevos sectores de calistenia en cuatro espacios públicos del distrito. Las obras se realizarán en el Parque Municipal Eva Perón, el Parque Finky de Turdera, la Plaza Colón de Temperley y la Plaza Levalle de Banfield.
Los trabajos forman parte del programa “Obras de la Comunidad” y contemplan la instalación de equipamiento destinado a la práctica de calistenia, una disciplina que utiliza principalmente el peso del propio cuerpo para realizar ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad.
En esta primera etapa, las intervenciones alcanzarán cuatro espacios verdes ubicados en distintas localidades de Lomas de Zamora. La incorporación de estos sectores permitirá sumar equipamiento específico para realizar actividad física al aire libre.
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Cómo serán los nuevos sectores de calistenia
Según indicaron desde el Gobierno local, las obras comenzarán con la construcción de plateas de hormigón armado, que funcionarán como base para las estructuras deportivas. Sobre esas superficies se colocará un piso de caucho, pensado para las áreas destinadas a la práctica de los ejercicios.
Además, agregaron que se instalará nuevo mobiliario y estructuras para realizar diferentes modalidades de calistenia. El equipamiento estará distribuido en los cuatro espacios públicos incluidos en esta primera etapa.
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