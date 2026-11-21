El Municipio de Lomas de Zamora incorporará nuevos sectores de calistenia en cuatro espacios públicos del distrito. Las obras se realizarán en el Parque Municipal Eva Perón, el Parque Finky de Turdera, la Plaza Colón de Temperley y la Plaza Levalle de Banfield.

Los trabajos forman parte del programa “Obras de la Comunidad” y contemplan la instalación de equipamiento destinado a la práctica de calistenia, una disciplina que utiliza principalmente el peso del propio cuerpo para realizar ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad.