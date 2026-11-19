Una rotura de un caño de distribución de agua de ABSA en San Vicente provocó inconvenientes en el suministro en distintos domicilios de la zona durante este jueves 19 de noviembre. El incidente ocurrió en el marco de las obras de repavimentación que se desarrollan sobre la avenida Sarmiento.

Según la información proporcionada por fuentes de ABSA a El Diario Sur, la rotura se produjo sobre la avenida Sarmiento, entre las calles Walsh y Cantilo, donde actualmente se llevan adelante trabajos de infraestructura. Como consecuencia, algunos vecinos registraron faltantes de agua en sus viviendas.

Las cuadrillas de la Municipalidad de San Vicente trabajan en el ensanche de la Av. Sarmiento.

Ante esta situación, personal de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) trabaja en la reparación de la cañería afectada para restablecer el suministro. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el servicio se está normalizando paulatinamente.

El inconveniente se registró en un sector donde la Municipalidad de San Vicente desarrolla tareas correspondientes al proyecto de puesta en valor y ampliación de la avenida Sarmiento, que contempla trabajos de excavación, repavimentación y obras hidráulicas.