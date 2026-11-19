Una rotura de un caño de distribución de agua de ABSA en San Vicente provocó inconvenientes en el suministro en distintos domicilios de la zona durante este jueves 19 de noviembre. El incidente ocurrió en el marco de las obras de repavimentación que se desarrollan sobre la avenida Sarmiento.
Según la información proporcionada por fuentes de ABSA a El Diario Sur, la rotura se produjo sobre la avenida Sarmiento, entre las calles Walsh y Cantilo, donde actualmente se llevan adelante trabajos de infraestructura. Como consecuencia, algunos vecinos registraron faltantes de agua en sus viviendas.
Ante esta situación, personal de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) trabaja en la reparación de la cañería afectada para restablecer el suministro. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el servicio se está normalizando paulatinamente.
El inconveniente se registró en un sector donde la Municipalidad de San Vicente desarrolla tareas correspondientes al proyecto de puesta en valor y ampliación de la avenida Sarmiento, que contempla trabajos de excavación, repavimentación y obras hidráulicas.
Las obras sobre la avenida Sarmiento en San Vicente
La rotura del caño ocurrió mientras avanzan las intervenciones previstas para noviembre sobre la avenida Sarmiento. De acuerdo con el cronograma difundido previamente por el Municipio, este jueves 19 y el viernes 20 de noviembre están programadas tareas de excavación y retiro de suelo en la intersección de Walsh y Cantilo.
Los trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura que contempla la ampliación de la calzada desde la calle Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial N° 6, con el objetivo de modificar las condiciones de circulación en uno de los corredores del distrito.
La intervención incluye más de 1.000 metros de repavimentación, la construcción de una traza de doble mano y doble carril, además de nuevas dársenas y refugios destinados a los pasajeros del transporte público.
Durante las últimas jornadas también se habían programado obras hidráulicas en las intersecciones de Walsh y Cantilo, junto con tareas de preparación del suelo y excavación en otros sectores de la avenida.
Desde el Municipio habían advertido que el cronograma de intervenciones podría modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas y solicitaron a los conductores y peatones circular con precaución por los sectores afectados.
Mientras tanto, ABSA continúa con las tareas de reparación del caño dañado, con la previsión de recuperar el suministro de agua durante las primeras horas de la tarde.
Leé también: Lomas de Zamora: removieron a la titular de dos registros automotores por una deuda de $117 millones