El Coro Municipal de San Vicente se presentará este sábado 21 de noviembre en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del ciclo de conciertos "Para los demás". La agrupación, integrada por vecinos del distrito y dirigida por Darío Díaz, compartirá escenario con otros dos coros en un espacio histórico vinculado a la memoria y los derechos humanos.
La presentación que comenzará a las 18:30 hs contará con la participación del Coro del Haroldo Conti y el Coro Cumpa, una agrupación surgida en la Universidad de las Madres y dirigida por Javier Zentner, quien también es el organizador del ciclo y un referente de la actividad coral.
El encuentro tendrá lugar en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos 3150, un sitio relacionado con la historia de los organismos de derechos humanos en Argentina. Allí comenzaron a reunirse las Madres de Plaza de Mayo durante los años de la última dictadura.
Para el Coro Municipal de San Vicente, el concierto representa una oportunidad de llevar su repertorio a un público de la Ciudad de Buenos Aires, en una actividad organizada por la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Además, permitirá representar al distrito en un encuentro que reúne a formaciones de diferentes trayectorias.
Cabe destacar que las personas que deseen presenciar el espectáculo pueden llevar donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado a modo de contribución.
La historia del Coro Municipal de San Vicente
El Coro Municipal de San Vicente es una agrupación vocacional de puertas abiertas, integrada por vecinos y vecinas de distintas edades que residen en el distrito. Actualmente se encuentra bajo la dirección de Darío Díaz y desarrolla actividades culturales tanto dentro como fuera del municipio.
La agrupación fue creada en marzo de 2009 bajo el nombre de Coral San Vicente, inicialmente como un proyecto independiente. Con el paso de los años, comenzó a recibir apoyo económico y logístico de la gestión municipal para sostener sus ensayos y presentaciones.
En 2025, por decisión del intendente Nicolás Mantegazza, pasó a denominarse oficialmente Coro Municipal de San Vicente, consolidando su participación en las actividades culturales del distrito.
Su repertorio está compuesto principalmente por obras de la música popular argentina y latinoamericana, aunque también incluye expresiones musicales de otras regiones del mundo y algunas composiciones clásicas. A lo largo de su trayectoria, participó de conciertos, encuentros corales y actividades artísticas y educativas en diferentes localidades.
Las próximas presentaciones del Coro Municipal de San Vicente
Luego de su participación en la Ciudad de Buenos Aires, el Coro Municipal continuará con su agenda de actividades de fin de año. El sábado 28 de noviembre se presentará en la Laguna de San Vicente, donde participará del concierto por el 15° aniversario de la Orquesta Mainumbí.
La actividad tendrá un significado particular para su actual director, Darío Díaz, quien fue el primer director de la Orquesta Mainumbí.
Por otra parte, el domingo 20 de diciembre, a las 17 horas, se realizará el tradicional Concierto de Navidad 2026 en la Parroquia San Antonio de Padua.
En esa oportunidad, el Coro Municipal compartirá la presentación con el Coro de la Fundación Soldi y con "Voces de San Antonio", la agrupación coral de la parroquia de Alejandro Korn. Será una de las últimas actividades anunciadas por el conjunto sanvicentino para este año.
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