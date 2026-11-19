El Coro Municipal de San Vicente se presentará este sábado 21 de noviembre en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del ciclo de conciertos "Para los demás". La agrupación, integrada por vecinos del distrito y dirigida por Darío Díaz, compartirá escenario con otros dos coros en un espacio histórico vinculado a la memoria y los derechos humanos.

La presentación que comenzará a las 18:30 hs contará con la participación del Coro del Haroldo Conti y el Coro Cumpa, una agrupación surgida en la Universidad de las Madres y dirigida por Javier Zentner, quien también es el organizador del ciclo y un referente de la actividad coral.

El Coro Municipal de San Vicente actuará en CABA.

El encuentro tendrá lugar en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos 3150, un sitio relacionado con la historia de los organismos de derechos humanos en Argentina. Allí comenzaron a reunirse las Madres de Plaza de Mayo durante los años de la última dictadura.

Para el Coro Municipal de San Vicente, el concierto representa una oportunidad de llevar su repertorio a un público de la Ciudad de Buenos Aires, en una actividad organizada por la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Además, permitirá representar al distrito en un encuentro que reúne a formaciones de diferentes trayectorias.

El evento se realizará este sábado en la Iglesia de la Santa Cruz.

Cabe destacar que las personas que deseen presenciar el espectáculo pueden llevar donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado a modo de contribución.