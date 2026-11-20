Vecinos de distintos puntos de San Vicente atraviesan un corte de energía eléctrica que se mantiene desde las primeras horas de este viernes 20 de noviembre. Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), no hay un horario estimativo para el restablecimiento del servicio.

De acuerdo a los datos publicados por Edesur en su página, la interrupción afecta a un total de 1.319 usuarios del distrito. La situación también alcanza a otros sectores de la zona sur del Conurbano bonaerense. En Lomas de Zamora, hay 1755 hogares sin luz. En ese distrito, se prevé la situación se normalice alrededor de las 14:30 horas.