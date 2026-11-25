Una posible fuga de gas en la zona de Alem y Rojas, en Monte Grande, provocó este miércoles a las 15:30 hs la evacuación preventiva de cuatro locales comerciales y un corte de tránsito este miércoles. El episodio se registró en las inmediaciones de la hamburguesería Hamburguesas Extremas, donde se habría originado la pérdida.

Según la información de fuentes oficiales a El Diario Sur, el gas fue cortado y se dispuso la evacuación de los comercios ubicados en la esquina. La medida alcanzó tanto a la hamburguesería como a los dos locales linderos y una financiera ubicada en la zona, como parte del protocolo para evitar posibles incidentes.

De acuerdo con lo recabado en el lugar por este medio, las trabajadoras de la perfumería Pigmento habrían advertido un fuerte olor a gas y decidieron cerrar el establecimiento, que también se siente en el exterior. Según relataron, la situación comenzó aproximadamente 20 minutos antes de que se tomaran las medidas preventivas.

Evacuación y corte de tránsito

La situación también generó complicaciones para la circulación vehicular. El tránsito permanecía cortado sobre la calle Alem desde la esquina con Ameghino, una cuadra antes del lugar donde se registró el episodio.