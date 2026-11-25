Una posible fuga de gas en la zona de Alem y Rojas, en Monte Grande, provocó este miércoles a las 15:30 hs la evacuación preventiva de cuatro locales comerciales y un corte de tránsito este miércoles. El episodio se registró en las inmediaciones de la hamburguesería Hamburguesas Extremas, donde se habría originado la pérdida.
Según la información de fuentes oficiales a El Diario Sur, el gas fue cortado y se dispuso la evacuación de los comercios ubicados en la esquina. La medida alcanzó tanto a la hamburguesería como a los dos locales linderos y una financiera ubicada en la zona, como parte del protocolo para evitar posibles incidentes.
De acuerdo con lo recabado en el lugar por este medio, las trabajadoras de la perfumería Pigmento habrían advertido un fuerte olor a gas y decidieron cerrar el establecimiento, que también se siente en el exterior. Según relataron, la situación comenzó aproximadamente 20 minutos antes de que se tomaran las medidas preventivas.
Evacuación y corte de tránsito
La situación también generó complicaciones para la circulación vehicular. El tránsito permanecía cortado sobre la calle Alem desde la esquina con Ameghino, una cuadra antes del lugar donde se registró el episodio.
Además, los colectivos fueron desviados por calles paralelas mientras se desarrollaba el operativo preventivo.
Hasta el momento, no se informó oficialmente cuáles fueron las causas que provocaron la pérdida de gas. No hay personas damnificadas por el hecho hasta el momento, según confirmaron fuentes del caso.
Trabaja en el lugar una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, personal municipal, policial y del SAME.
Luego de que fuentes que trabajan en el lugar dieran cuenta de que la fuga de gas provendría del local de la hamburguesería, quedó clausurado hasta que personal de Metrogas llegue al lugar. En tanto, los otros locales ya abrieron al público.
Actualización 18 hs: Tras el operativo, personal de Metrogas inspeccionó la hamburguesería Hamburguesas Extremas, señalada como el posible origen de la pérdida, y dispuso su clausura preventiva.
Según informaron fuentes del caso a El Diario Sur, durante la primera inspección la empresa no encontró una falla dentro del establecimiento. Sin embargo, resolvió mantener el comercio cerrado hasta poder revisar individualmente cada uno de los artefactos que utilizan gas en el local.
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