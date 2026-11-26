La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría anunció la realización de la segunda edición de su Feria Americana, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para colaborar con el funcionamiento de la institución. La actividad se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, de 14:30 a 19:30, en Vicente López 365, en Monte Grande.

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Desde la institución destacaron que la primera edición tuvo una importante convocatoria y agradecieron a quienes se acercaron para colaborar. En ese marco, invitaron a los vecinos a participar de esta nueva jornada, que será la última feria americana del año. Durante el evento se podrán encontrar prendas de ropa y calzado a precios accesibles. Además, los organizadores informaron que continúan recibiendo donaciones de ropa y calzado en buen estado. Sorteos y regalos para las fiestas Uno de los atractivos de la feria será la posibilidad de participar de sorteos. Según informaron los Bomberos Voluntarios, quienes realicen una compra superior a los $5.000 podrán acceder a los sorteos y sorpresas preparados para la jornada.

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