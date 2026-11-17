Mariana Gómez, vive en Monte Grande y encontró una manera de ayudar a mujeres que atraviesan dificultades económicas o están sin trabajo. A partir de su experiencia de más de 34 años en la venta de ropa, creó una iniciativa para que otras vecinas puedan comercializar sus prendas a través de transmisiones en vivo por Facebook. La propuesta surgió al observar que muchas mujeres publicaban ropa en las redes sociales, pero no conseguían venderla. Algunas tenían bebés pequeños o distintas dificultades para ocuparse de las entregas y de todo lo que implica concretar una venta. Frente a esa situación, Mariana decidió ofrecerles una alternativa: recibir sus prendas y encargarse de la comercialización. La iniciativa funciona a través de grupos de compra y venta de Monte Grande en Facebook. Mariana organiza transmisiones en vivo día por medio, en las que muestra las prendas que le acercan las participantes. Acepta tanto ropa nueva como usada y se ocupa de buscarla, seleccionarla, colocarle los precios y prepararla para la venta. Si alguna prenda necesita un arreglo, también se encarga de dejarla en condiciones: puede plancharla, coserle un botón o lavarla cuando hace falta. Para identificar cada artículo, les pide a las mujeres que coloquen su nombre en las prendas que le entregan.

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Por cada venta, Mariana se queda con el 40% y el 60% restante corresponde a la dueña de la ropa. De esta manera, las participantes pueden obtener un ingreso sin tener que ocuparse de preparar los productos ni de coordinar las entregas. La iniciativa surgió para ayudar a mujeres que necesitan generar ingresos y no pueden ocuparse de las ventas ni de las entregas. Cómo funciona la iniciativa de venta de ropa en Monte Grande Una vez que recibe las prendas, Mariana organiza los vivos y muestra los productos para que las personas interesadas puedan comprarlos. También se ocupa de realizar las entregas en distintos puntos, “desde Spegazzini hasta La Boca”, para facilitar el proceso a quienes no pueden trasladarse. Para llevar un control, les pide a las participantes que registren cuántas prendas le entregaron. Así pueden saber qué se vendió y qué artículos todavía están disponibles. Lo que no se vende durante las transmisiones también se publica en los estados y en Facebook para intentar encontrar compradores. Si después de esos intentos las prendas siguen sin venderse, Mariana se las devuelve a sus respectivas dueñas. Actualmente trabaja con alrededor de cinco mujeres. Según contó, comenzó con dos participantes y, a medida que fueron realizando los vivos, se sumaron otras interesadas en formar parte de la propuesta.

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