Subastarán 13 autos en Ezeiza: hay modelos desde $1,5 millones

Una subasta de 13 vehículos se realizará el próximo jueves 19 de noviembre y tendrá como punto de exhibición el Polo Industrial de Ezeiza. El remate, organizado por cuenta y orden del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., se llevará adelante de manera online desde las 11:33, a través de la plataforma de Agusti Subastas.

La oferta incluye autos de distintas marcas y modelos, con precios de base que van desde $1.500.000 hasta $5.500.000. Entre los vehículos publicados hay modelos de Peugeot, Volkswagen, Renault, Ford, Fiat y Jeep, además de una pick up Fiat Titano.

La subasta contempla unidades de diferentes años de fabricación, desde un Fiat Siena 2011 hasta vehículos modelo 2026. Según las condiciones publicadas, todos se venden usados, con deterioros y faltantes, en el estado en que se encuentran y exhiben. La venta también está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.

Qué autos se pueden comprar y cuáles son los precios de base

Entre los vehículos con menor precio inicial aparece un Fiat Siena Attractive 1.4, modelo 2011, con una base de $1.500.000. También se ofrecen un Peugeot 408 Allure 2.0N, modelo 2014; un Volkswagen Polo 1.6, modelo 2017; una Renault Duster Privilege 2.0, modelo 2017; un Renault Fluence Privilege 2.0, modelo 2013; y una Ford EcoSport SE 1.5, modelo 2018. Todos estos últimos tienen un precio inicial de $2.500.000.

En la misma franja de precios se encuentran dos Volkswagen Polo Track, ambos modelo 2025, y un Renault Logan Intens 1.6, también modelo 2025. Cada uno tiene una base de $2.500.000.