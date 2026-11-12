Subastarán 13 autos en Ezeiza: hay modelos desde $1,5 millones

Una subasta de 13 vehículos se realizará el próximo jueves 19 de noviembre y tendrá como punto de exhibición el Polo Industrial de Ezeiza. El remate, organizado por cuenta y orden del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., se llevará adelante de manera online desde las 11:33, a través de la plataforma de Agusti Subastas.
La oferta incluye autos de distintas marcas y modelos, con precios de base que van desde $1.500.000 hasta $5.500.000. Entre los vehículos publicados hay modelos de Peugeot, Volkswagen, Renault, Ford, Fiat y Jeep, además de una pick up Fiat Titano.
La subasta contempla unidades de diferentes años de fabricación, desde un Fiat Siena 2011 hasta vehículos modelo 2026. Según las condiciones publicadas, todos se venden usados, con deterioros y faltantes, en el estado en que se encuentran y exhiben. La venta también está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Qué autos se pueden comprar y cuáles son los precios de base
Entre los vehículos con menor precio inicial aparece un Fiat Siena Attractive 1.4, modelo 2011, con una base de $1.500.000. También se ofrecen un Peugeot 408 Allure 2.0N, modelo 2014; un Volkswagen Polo 1.6, modelo 2017; una Renault Duster Privilege 2.0, modelo 2017; un Renault Fluence Privilege 2.0, modelo 2013; y una Ford EcoSport SE 1.5, modelo 2018. Todos estos últimos tienen un precio inicial de $2.500.000.
En la misma franja de precios se encuentran dos Volkswagen Polo Track, ambos modelo 2025, y un Renault Logan Intens 1.6, también modelo 2025. Cada uno tiene una base de $2.500.000.
La oferta incluye además un Jeep Renegade Sport 1.8 automático, modelo 2017, con un precio inicial de $3.500.000. Por su parte, los Fiat Cronos tienen dos valores de base: un Cronos Like 1.3 modelo 2024 y un Cronos 1.3 modelo 2022 salen a partir de $4.500.000 cada uno.
La unidad con el precio inicial más alto es una pick up Fiat Titano Freedom 4WD, modelo 2026, cuyo valor de partida fue establecido en $5.500.000.
Cuándo se pueden ver los autos en Ezeiza
Antes del remate, los interesados podrán acercarse a inspeccionar los vehículos en el Polo Industrial de Ezeiza, ubicado sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, salida Tristán Suárez, a la altura del kilómetro 39, en Puente del Inca 2450, calle 15, lote 5074.
La exhibición está prevista para el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre, en dos franjas horarias: de 10 a 12 y de 14 a 17. Para ingresar es necesario coordinar previamente un turno con la organización.
La puesta en marcha de los vehículos se realizará de manera virtual, mediante videos informativos publicados en la página de cada unidad.
Cuáles son las condiciones para participar de la subasta
La participación se realiza a través de la plataforma de Agusti Subastas y requiere registrarse y solicitar la habilitación correspondiente. Según las condiciones de la convocatoria, se debe dejar una seña de $160.000 por cada lote que se quiera adquirir.
En caso de resultar adjudicatario, el comprador deberá cancelar el saldo del precio dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la operación. A ese importe se suma una comisión del 10%, una tasa administrativa y el IVA correspondiente a esos conceptos.
Otro punto importante es que las unidades salen a subasta sin título y sin cédula verde. Los compradores deberán hacerse cargo de los trámites de transferencia, informes de dominio, verificación policial, grabado de autopartes y cristales, además de las deudas de patentes, impuestos e infracciones que correspondan.
Por ese motivo, desde la organización se recomienda revisar cada vehículo durante los días de exhibición y consultar su situación registral antes de realizar una oferta. Las ofertas realizadas son irrevocables y comprometen al participante a concretar la compra en caso de resultar adjudicatario.