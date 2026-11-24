El vehículo con la base más elevada es una Volkswagen Amarok Highline V6 AT 4X4 G2, modelo 2024, con un valor inicial de $77.239.628. También se ofrecerán dos Peugeot 208 Allure AM25, ambos de 2024, con bases de $41.599.627,20 y $29.891.074,60.

En total, se ofrecerán 13 vehículos de distintas marcas y modelos . Entre ellos hay autos fabricados entre 2013 y 2024, además de una camioneta Volkswagen Amarok. Los precios de base presentan diferencias según las características de cada unidad.

La primera subasta se realizará el jueves 10 de diciembre de 2026 , a partir de las 11:30, por ejecución prendaria y por cuenta y orden de Banco Santander Argentina S.A. El remate estará a cargo del martillero Leandro Ariel Agusti y se desarrollará de manera virtual a través del sitio agustisubastas.com.ar.

Dos subastas con bienes ubicados en el partido de Ezeiza tendrán lugar entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. Por un lado, el Banco Santander realizará un remate de 13 vehículos en el Polo Industrial Ezeiza, con precios base que van desde los $1,7 millones hasta superar los $77 millones. Por otro, se subastará judicialmente un terreno baldío de 195,50 metros cuadrados en el barrio Del Plata de Carlos Spegazzini, con una base de 6.000 dólares.

Para participar, se deberá realizar una seña de $160.000 , que podrá abonarse mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Las jornadas de exhibición serán el jueves 3, viernes 4 y miércoles 9 de diciembre , de 10 a 12 y de 14 a 17. Según las condiciones del remate, también habrá puesta en marcha virtual.

Los interesados podrán ver los vehículos presencialmente en el Polo Industrial Ezeiza , ubicado sobre la Autopista Cañuelas, salida Tristán Suárez, kilómetro 41, en Puente del Inca 2450, calle 15, lote 5074.

A ese monto se sumarán una comisión del 10% sobre el valor de venta, una tasa administrativa y el IVA correspondiente a la comisión. El saldo deberá integrarse dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la subasta.

Una de las condiciones establecidas es que, si alguno de los vehículos no recibe ofertas por su precio base, será rematado sin base al mejor postor.

Remate judicial de un terreno en Carlos Spegazzini: ubicación y base

La segunda subasta corresponde a un terreno ubicado en el barrio Del Plata, en la localidad de Carlos Spegazzini. Se trata de un remate judicial ordenado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, en el marco de la causa "Alba Mónica Cristina c/ Nuñez Pedro de Jesús y otro s/ Ejecutivo", expediente 72466/2000.

El lote está situado sobre la calle 5 de Diciembre s/n, lote 20 de la manzana 103, entre el número 1723 y la esquina de la calle Haití. Tiene una superficie total de 195,50 metros cuadrados y figura bajo la nomenclatura catastral Circunscripción 4, Sección T, Manzana 103, Parcela 20.

De acuerdo con la descripción incorporada al expediente, se trata de un terreno baldío y deshabitado, sin construcciones. El informe señala que tiene pasto crecido, arbustos y un árbol, y que presenta un estado de conservación regular por falta de mantenimiento.

La subasta estará a cargo del martillero Sebastián Alberto Iaccarino y tendrá una base de 6.000 dólares estadounidenses. También se contempla la posibilidad de abonar su equivalente en pesos, calculado según el tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación al momento del pago.

Cuándo será el remate judicial y cuáles son las condiciones

La subasta electrónica comenzará el 26 de febrero de 2027 a las 9 y finalizará el 11 de marzo a la misma hora. Los interesados deberán inscribirse como postores hasta el 23 de febrero de 2027 a las 9, a través del portal de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para participar, se deberá depositar una seña equivalente al 30% del precio en la cuenta judicial en dólares o pesos del Banco Ciudad. Además, se deberá contemplar la comisión del martillero, fijada en el 3% más IVA, y el arancel de la Corte Suprema, equivalente al 0,25%.

El saldo restante deberá integrarse dentro de los cinco días posteriores a la aprobación de la subasta. En cuanto a la visita del inmueble, se informó que la exhibición será libre debido a que se trata de un lote sin cerramiento ni construcciones.

El expediente también registra deudas vinculadas al terreno: $562.739,11 con la Municipalidad de Ezeiza, correspondientes a agosto de 2026; $147.788,38 con ARBA y $537.102,82 con AySA, ambos montos registrados al 5 de agosto de 2026.

De esta manera, Ezeiza tendrá dos remates con distintas modalidades y características: una subasta de vehículos organizada por una entidad bancaria en diciembre y un remate judicial de un terreno en Carlos Spegazzini que se extenderá entre febrero y marzo de 2027.