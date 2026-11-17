Valentín Díaz, arquero de 21 años, se vistió de héroe bajo los tres palos de Estrella del Sur de Alejandro Korn en la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera C. El futbolista, que llegó a préstamo desde Temperley, atajó tres penales ante Deportivo Español y fue clave para que el Naranja siga en carrera por el ascenso a la Primera B Metropolitana. “Cuando atajé el último penal se me erizó la piel”, recordó.
La serie había comenzado con un empate 1-1 en la ida y tuvo una revancha difícil contra un histórico del ascenso argentino. En un encuentro muy disputado, El equipo dirigido por Agustín Wallash volvió a igualar, esta vez 0-0, y Díaz terminó siendo el gran protagonista de la jornada.
La definición tuvo un significado especial para él. Después de la última atajada, la emoción dio paso a los recuerdos y los momentos más difíciles de su carrera: “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. También mi familia, todos los que estuvieron en las malas”.
Según contó a El Diario Sur, se había mostrado confiado antes de la definición y hasta les había anticipado a sus compañeros lo que esperaba conseguir: “Yo les había dicho a los chicos que, si íbamos a penales, les iba a atajar dos”. Finalmente, fueron tres.
De Temperley a Estrella del Sur: el camino en el arco
Detrás de esa actuación hay un recorrido que comenzó en el fútbol infantil de Castelli de Longchamps y continuó durante nueve años en Temperley, hasta cumplir el objetivo de debutar profesionalmente en 2024. Sin embargo, sostuvo que aquella experiencia no terminó como esperaba: “No tuve un muy buen debut. Me tocó salir, despegarme un poco y me dolió mucho”.
Después de ese paso, llegó a préstamo a Estrella del Sur, donde encontró una nueva oportunidad para sumar minutos y convertirse en una pieza importante del plantel que pelea por el ascenso.
Su relación con el arco, curiosamente, comenzó por casualidad. De acuerdo a lo que expresó, cuando era chico jugaba como enganche, pero un día faltó el arquero en un partido y le tocó ocupar ese lugar: “A los profes les gustó cómo atajé y, desde los siete años, no paré”.
Estrella del Sur y la ilusión del ascenso
El conjunto de Alejandro Korn alcanzó por primera vez las semifinales del Reducido en su segunda temporada en la Primera C. Ahora tendrá que enfrentarse a Cañuelas para buscar un lugar en la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana.
En ese marco, el arquero destacó el trabajo colectivo durante la serie y el esfuerzo de sus compañeros para sostener el resultado y valoró el acompañamiento de los hinchas: “Quiero agradecerles por cada esfuerzo que hacen para venir. Quizás les queda trasmano llegar desde lejos y, a pesar de todo eso, vienen”.
De cara a lo que viene, aseguró que la intención es afrontar cada encuentro con la misma intensidad: “Cada charla que tenemos antes de los partidos es con mentalidad ganadora, salir a matar y disputar cada pelota como si fuese la última, con los cuchillos entre los dientes”.