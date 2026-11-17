Valentín Díaz, arquero de 21 años, se vistió de héroe bajo los tres palos de Estrella del Sur de Alejandro Korn en la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera C. El futbolista, que llegó a préstamo desde Temperley, atajó tres penales ante Deportivo Español y fue clave para que el Naranja siga en carrera por el ascenso a la Primera B Metropolitana. “Cuando atajé el último penal se me erizó la piel”, recordó. La serie había comenzado con un empate 1-1 en la ida y tuvo una revancha difícil contra un histórico del ascenso argentino. En un encuentro muy disputado, El equipo dirigido por Agustín Wallash volvió a igualar, esta vez 0-0, y Díaz terminó siendo el gran protagonista de la jornada. La definición tuvo un significado especial para él. Después de la última atajada, la emoción dio paso a los recuerdos y los momentos más difíciles de su carrera: “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. También mi familia, todos los que estuvieron en las malas”.

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Según contó a El Diario Sur, se había mostrado confiado antes de la definición y hasta les había anticipado a sus compañeros lo que esperaba conseguir: “Yo les había dicho a los chicos que, si íbamos a penales, les iba a atajar dos”. Finalmente, fueron tres. Llegó a Estrella del Sur a comienzos de este año. De Temperley a Estrella del Sur: el camino en el arco Detrás de esa actuación hay un recorrido que comenzó en el fútbol infantil de Castelli de Longchamps y continuó durante nueve años en Temperley, hasta cumplir el objetivo de debutar profesionalmente en 2024. Sin embargo, sostuvo que aquella experiencia no terminó como esperaba: “No tuve un muy buen debut. Me tocó salir, despegarme un poco y me dolió mucho”. Después de ese paso, llegó a préstamo a Estrella del Sur, donde encontró una nueva oportunidad para sumar minutos y convertirse en una pieza importante del plantel que pelea por el ascenso. Su relación con el arco, curiosamente, comenzó por casualidad. De acuerdo a lo que expresó, cuando era chico jugaba como enganche, pero un día faltó el arquero en un partido y le tocó ocupar ese lugar: “A los profes les gustó cómo atajé y, desde los siete años, no paré”.

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