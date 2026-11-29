La Expo Esteban Echeverría tendrá una nueva edición el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en Monte Grande. El evento se desarrollará en Campo Amat, ubicado en la intersección de Alvear y Moreno, con entrada a partir de las 12 y hasta las 23.

La iniciativa reunirá distintas propuestas para disfrutar durante el fin de semana, en un espacio al aire libre. La feria se presenta como una oportunidad para recorrer los puestos, conocer emprendimientos y compartir una jornada en familia o con amigos.