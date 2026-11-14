Explosión en Remedios de Escalada: lograron apagar el incendio tras cortar la fuga de gas

El feroz incendio que se había desatado tras la explosión en Remedios de Escalada durante la mañana del viernes 13 de noviembre finalmente fue extinguido durante la madrugada de este sábado, luego de que MetroGAS lograra cortar la fuga de gas que había mantenido activo el fuego durante varias horas.
Ahora comenzaron las tareas para evaluar los daños y avanzar con la limpieza de la zona afectada. Durante varias horas, los Bomberos no pudieron apagar completamente las llamas debido a que la pérdida de gas continuaba activa. La estrategia fue mantener el fuego controlado mientras se esperaba que MetroGAS pudiera interrumpir el suministro.
El siniestro ocurrió en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina que realizaba trabajos sobre la red de gas dañó una cañería y provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio. El hecho generó un amplio operativo de emergencia y obligó a evacuar a vecinos, comercios e instituciones de las inmediaciones.
Finalmente, durante la madrugada, la empresa logró cortar la fuga. Con el suministro interrumpido, los Bomberos pudieron extinguir por completo el incendio.
Qué pasa ahora en la zona afectada
Según indicaron desde el Municipio de Lanús, con la extinción del fuego, los equipos locales comenzaron con las tareas de evaluación de daños. Además, agregaron que la zona permanecerá restringida al tránsito mientras continúan el diagnóstico y las tareas de limpieza.
Las familias que habían sido evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para poder regresar progresivamente a sus viviendas. Durante la noche, el Municipio había informado que muchas de ellas ya habían podido volver a sus hogares, aunque todavía permanecían evacuadas las personas que se encontraban en el sector más afectado.
También se mantiene la investigación judicial para determinar cómo se produjo el incidente y establecer las responsabilidades de las empresas que intervinieron.
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Qué pasó con las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas
Durante las primeras horas posteriores a la explosión, las autoridades habían informado que buscaban a dos personas. La situación fue aclarada posteriormente y ya no hay personas desaparecidas.
Según la última actualización difundida por el Municipio, una de ellas fue encontrada por personal de seguridad que realizaba un rastrillaje en la zona. La persona se encontraba desorientada.
En el otro caso, las autoridades determinaron que se había tratado de una falsa alarma familiar. De esta manera, la búsqueda de las dos personas reportadas inicialmente como desaparecidas quedó finalizada.
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