Explosión en Remedios de Escalada: lograron apagar el incendio tras cortar la fuga de gas

El feroz incendio que se había desatado tras la explosión en Remedios de Escalada durante la mañana del viernes 13 de noviembre finalmente fue extinguido durante la madrugada de este sábado, luego de que MetroGAS lograra cortar la fuga de gas que había mantenido activo el fuego durante varias horas.

Ahora comenzaron las tareas para evaluar los daños y avanzar con la limpieza de la zona afectada. Durante varias horas, los Bomberos no pudieron apagar completamente las llamas debido a que la pérdida de gas continuaba activa. La estrategia fue mantener el fuego controlado mientras se esperaba que MetroGAS pudiera interrumpir el suministro.

El siniestro ocurrió en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina que realizaba trabajos sobre la red de gas dañó una cañería y provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio. El hecho generó un amplio operativo de emergencia y obligó a evacuar a vecinos, comercios e instituciones de las inmediaciones.

Finalmente, durante la madrugada, la empresa logró cortar la fuga. Con el suministro interrumpido, los Bomberos pudieron extinguir por completo el incendio.