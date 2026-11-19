Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante la temporada de verano 2026-2027, con servicios disponibles para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril. La empresa también incorporó la posibilidad de abonar los boletos en cuotas sin interés a través de su página web.
Los pasajes se pueden adquirir mediante el sitio oficial de Trenes Argentinos o de manera presencial en las boleterías de las estaciones de Constitución, Retiro y Once. En el caso del servicio a Mar del Plata, los boletos desde Constitución tienen un valor de $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman.
Una de las novedades para esta temporada es la incorporación del pago en cuotas mediante Mercado Pago. Desde noviembre, los usuarios que compren sus boletos por internet podrán acceder a tres cuotas fijas sin interés para operaciones de entre $60.000 y $120.000, mientras que las compras a partir de $120.000 podrán abonarse en seis cuotas sin interés.
En las boleterías, en tanto, se mantendrán las modalidades de pago en efectivo o en una sola cuota.
Tren a Mar del Plata: horarios y precios para el verano
El servicio ferroviario entre Constitución y Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias a partir del 14 de diciembre y durante toda la temporada estival, hasta el 4 de abril.
De lunes a viernes, las formaciones partirán desde Constitución a las 6:07, 11:21 y 17:11. Los sábados, las salidas serán a las 6:10, 11:29 y 17:09, mientras que los domingos y feriados los trenes partirán a las 6:12, 11:41 y 16:23.
Los primeros servicios de cada jornada realizarán paradas en todas las estaciones intermedias. En tanto, las últimas frecuencias tendrán detenciones en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.
Para el regreso desde Mar del Plata hacia Constitución, los horarios serán los siguientes:
De lunes a viernes: 1:09, 13:06 y 16:10.
Sábados: 1:16, 13:10 y 16:13.
Domingos y feriados: 1:11, 13:19 y 15:15.
Los servicios que parten desde Mar del Plata alrededor de las 13 realizarán paradas en todas las estaciones intermedias, mientras que las otras dos frecuencias tendrán seis detenciones durante el recorrido.
Además, se incorporará un servicio de refuerzo directo los fines de semana, con salida desde Constitución los viernes a las 14:23 y regreso desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.
Tren a Junín: frecuencias y tarifas
Por su parte, el servicio ferroviario entre Buenos Aires y Junín también tendrá pasajes disponibles para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.
En este caso, habrá una frecuencia diaria que partirá desde Retiro a las 18:15. El regreso desde Junín será a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados.
A diferencia del servicio a Mar del Plata, el precio de los pasajes a Junín variará según el día elegido para viajar. Trenes Argentinos informó que habrá dos bandas tarifarias, cuyos valores podrán consultarse en su página oficial de horarios y tarifas.
Durante el recorrido de ida, el tren se detendrá en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred, Cortínez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins. En el viaje de regreso se sumará una parada en Sáenz Peña.
Cómo comprar los pasajes de Trenes Argentinos
Los usuarios interesados en viajar durante las vacaciones de verano podrán adquirir sus boletos mediante la web de venta de pasajes de Trenes Argentinos, donde deberán seleccionar el destino, la fecha del viaje y la categoría del servicio.
También podrán realizar la compra presencialmente en las estaciones de Retiro, Constitución y Once.
Para consultar información adicional sobre los recorridos, las frecuencias y las tarifas de los servicios de larga distancia, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial de Trenes Argentinos.
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