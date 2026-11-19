Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante la temporada de verano 2026-2027, con servicios disponibles para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril. La empresa también incorporó la posibilidad de abonar los boletos en cuotas sin interés a través de su página web.

Los pasajes se pueden adquirir mediante el sitio oficial de Trenes Argentinos o de manera presencial en las boleterías de las estaciones de Constitución, Retiro y Once. En el caso del servicio a Mar del Plata, los boletos desde Constitución tienen un valor de $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman.

Una de las novedades para esta temporada es la incorporación del pago en cuotas mediante Mercado Pago. Desde noviembre, los usuarios que compren sus boletos por internet podrán acceder a tres cuotas fijas sin interés para operaciones de entre $60.000 y $120.000, mientras que las compras a partir de $120.000 podrán abonarse en seis cuotas sin interés.

En las boleterías, en tanto, se mantendrán las modalidades de pago en efectivo o en una sola cuota.

Tren a Mar del Plata: horarios y precios para el verano

El servicio ferroviario entre Constitución y Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias a partir del 14 de diciembre y durante toda la temporada estival, hasta el 4 de abril.

De lunes a viernes, las formaciones partirán desde Constitución a las 6:07, 11:21 y 17:11. Los sábados, las salidas serán a las 6:10, 11:29 y 17:09, mientras que los domingos y feriados los trenes partirán a las 6:12, 11:41 y 16:23.