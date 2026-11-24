La familia de Marcelo García, uno de los cuatro trabajadores que murieron en la explosión de gas ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, devolvió este sábado a MetroGAS la corona fúnebre que la empresa había enviado durante el velorio. El gesto se realizó luego de la asamblea de vecinos de Escalada y durante una movilización hasta la sede de la compañía ubicada en la localidad de Banfield. Vanesa Villalba, cuñada de Marcelo García, le indicó a El Diario Sur que la familia recibió la corona el jueves, durante el velorio. “En un principio queríamos arrancarla”, señaló. “Después pensamos que una buena idea sería devolvérsela a Metrogas”, agregó. Con el acompañamiento de los vecinos de Escalada, la familia decidió llevar la corona hasta la sede de la empresa. “Con ayuda de los vecinos de Escalada, pensamos en llevársela y por suerte estuvieron de acuerdo”, explicó Villalba.

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Las cuatro víctimas fueron Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos trabajadores de MetroGAS, y Matías Leguizamón, de 31, y Juan José Servín, de 33, operarios de Exgadet S.A. que realizaban trabajos en el lugar del estallido. Lee también: Abrió la inscripción para la Colonia de Verano 2027 en Esteban Echeverría El pedido de justicia por las otras víctimas La movilización se realizó en el marco del reclamo de justicia por las cuatro víctimas fatales de la explosión ocurrida en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El hecho ocurrió durante tareas de renovación de la red de gas en una zona comercial de Remedios de Escalada. Las cuatro víctimas fueron Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos trabajadores de MetroGAS, y Matías Leguizamón, de 31, y Juan José Servín, de 33, operarios de Exgadet S.A. que realizaban trabajos en el lugar del estallido. García murió el mismo día de la explosión, aunque su identidad fue confirmada varios días después debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo entre los escombros. Era padre de dos chicos de 6 y 8 años. D’Alesandro, en tanto, había sido trasladado al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por las lesiones sufridas.

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