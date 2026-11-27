La autopista Lugones tendrá este fin de semana una serie de cortes y restricciones de tránsito que afectarán de manera diferente cada franja horaria entre este viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, todo a partir del avance de las obras del Paso Bajo Nivel en el límite entre Palermo y Belgrano, un proyecto que ya tiene cronograma definido y vías alternativas habilitadas para quienes deban circular por la zona.

Los trabajos previstos para ese período consisten en la ejecución de los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico, la estructura central del Paso Bajo Nivel. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el tramo afectado de forma directa es el comprendido entre Udaondo y Ombúes, aunque las restricciones parciales se concentran a la altura de Pampa.

El cronograma arranca en la noche de este viernes. Desde las 23:30 y hasta las 8 del sábado 28, habrá un corte total en ese segmento de Lugones. Con la llegada de la mañana, el cierre completo se levantará y la autopista pasará a operar con dos carriles habilitados y tres bloqueados por las obras, esquema que se sostendrá hasta las 16. A partir de esa hora y hasta las 23 del sábado, la proporción se invierte: tres carriles quedarán disponibles y dos permanecerán fuera de servicio.