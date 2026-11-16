Lomas de Zamora

Semana de la Cocina Italiana en Lomas: pizzerías, restaurantes y fábricas que participan

La propuesta se realizará del 18 al 22 de noviembre y reunirá pizzerías, restaurantes y fábricas de pastas de Lomas, Banfield y Temperley.

Por Redacción El Diario Sur
· 2 min lectura
Dos pizzas recién horneadas sobre una mesa, una con salsa de tomate y mozzarella, y otra con queso y cebolla.
La propuesta es impulsada por Comercios de la Comunidad Lomas y busca promover la gastronomía del distrito.

Lomas de Zamora celebrará la Semana de la Cocina Italiana, una iniciativa que se desarrollará del próximo miércoles 18 al domingo 22 de noviembre y reunirá a pizzerías, restaurantes de pastas y fábricas de pastas frescas de distintos barrios del distrito.

La propuesta es impulsada por el área de Comercios de la Comunidad local y, según indicaron, busca acompañar a los comerciantes locales, promover la gastronomía del distrito y poner en valor las tradiciones italianas vinculadas con la identidad cultural de la región.

Durante las cinco jornadas, los vecinos podrán acercarse a los establecimientos adheridos y acceder a descuentos y promociones. Los beneficios serán definidos por cada comercio y, según la organización, se podrán consultar directamente en los locales y en las redes sociales del Gobierno local.

Plato de ravioles con salsa de tomate y albóndigas, servido en un tazón.
La propuesta también incluye restaurantes especializados en pastas.

Las pizzerías adheridas en Lomas y Banfield

Entre las pizzerías que participan de la Semana de la Cocina Italiana figuran Vito, ubicada en Colombres 290; Crusta, en Sixto Fernández 273; Il Cuore di Napoli, en Sixto Fernández 375; e In Teglia, en Italia 526.

En Banfield se suma Fornata, ubicada en Cochabamba 410.

Restaurantes de pastas

La propuesta también incluye restaurantes especializados en pastas. En Banfield participan Casa Mia Trattoria, en Alem 1254, y Mangia Trattoria, en Rincón 302.

En Lomas de Zamora se encuentran adheridos Pasta Rossa, en Italia 545; Cosenza, en Italia 459; La Taberna, en Ramón Falcón 146; y Brandi, en C. Saavedra 551.

Un pizzero sostiene una pizza margarita recién salida del horno, con albahaca fresca sobre la salsa de tomate.
En Temperley también participan Don Cotrone, en 14 de Julio 750, y Pastas Frescas 25 de Mayo, en 25 de Mayo 101.

Fábricas de pastas frescas

En Lomas participan Don Cotrone, en Colombres 1306 y Fonrouge 148; El Nuevo Raviolito Gourmet, en M. Arrotea 1552; Rigatti, en avenida Santa Fe 348; Las Delicias, en Italia 199 y Colombres 415; Nuestra Señora de Luján, en Azara 171; La Casona, en Boedo 498; Pastichotti, en Laprida 496; y Pastas La Casa de Sara, en M. Castro 597.

En Temperley también participan Don Cotrone, en 14 de Julio 750, y Pastas Frescas 25 de Mayo, en 25 de Mayo 101.

En Banfield están adheridas Pastas Roldán (Maipú 250), Pastas Frescas Naty (Maipú 533 y Av. H. Yrigoyen 7495), Malfatti (French 200), Cosa Nostra (Maipú 309), Santa Teresita (Capdevila 1089), Las Delicias (Chacabuco 122) y Pastas La Casa de Sara (Alvear 2002).

En Temperley se suman Don Cotrone (14 de Julio 750) y Pastas Frescas 25 de Mayo (25 de Mayo 101). En Centenario participa Don Cotrone (Uriarte 1504) y en Parque Barón, Pastas Frescas Naty (M. Cervantes 962).

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