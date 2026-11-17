Lomas de Zamora inauguró un nuevo Parque Logístico, un espacio destinado a mejorar la organización y el control de los recursos utilizados por distintas áreas de la gestión local. El lugar estará vinculado a sectores estratégicos como seguridad, salud y ambiente, según informaron el intendente Federico Otermín.

La iniciativa fue presentada por el jefe comunal como parte de un objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión municipal, con especial énfasis en el orden, el control y el cuidado del patrimonio. En ese sentido, el intendente destacó que el nuevo espacio permitirá avanzar en la organización interna de las distintas áreas.

“Nos propusimos hacer una gestión más eficiente”, señaló Otermín al presentar el nuevo Parque Logístico. Según explicó, el espacio estará destinado a áreas como seguridad, salud y ambiente, entre otras, y permitirá organizar y auditar las tareas mediante nuevas tecnologías.