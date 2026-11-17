Lomas de Zamora inauguró un nuevo Parque Logístico, un espacio destinado a mejorar la organización y el control de los recursos utilizados por distintas áreas de la gestión local. El lugar estará vinculado a sectores estratégicos como seguridad, salud y ambiente, según informaron el intendente Federico Otermín.
La iniciativa fue presentada por el jefe comunal como parte de un objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión municipal, con especial énfasis en el orden, el control y el cuidado del patrimonio. En ese sentido, el intendente destacó que el nuevo espacio permitirá avanzar en la organización interna de las distintas áreas.
“Nos propusimos hacer una gestión más eficiente”, señaló Otermín al presentar el nuevo Parque Logístico. Según explicó, el espacio estará destinado a áreas como seguridad, salud y ambiente, entre otras, y permitirá organizar y auditar las tareas mediante nuevas tecnologías.
Uno de los ejes del proyecto es el control y la preservación de los vehículos y las maquinarias municipales. De acuerdo con lo informado por el Municipio, el objetivo es contar con una mayor organización sobre estos recursos y contribuir a su mantenimiento.
Tecnología para ordenar los recursos
La jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, detalló que el Parque Logístico incorporará cámaras, alarmas e inteligencia artificial, herramientas que estarán destinadas a reforzar la coordinación, el equipamiento y la organización de las áreas municipales.
Además, sostuvo que hacer más eficientes los recursos del Municipio es uno de los objetivos de la gestión y definió al nuevo Parque Logístico como un “salto de calidad” en ese sentido.
Asimismo, el intendente remarcó que la utilización de tecnología permitirá organizar y auditar las tareas, al mismo tiempo que se busca preservar los vehículos y las maquinarias utilizados por el Municipio.
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