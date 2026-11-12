Las Escuelas Municipales de Lomas abrieron las inscripciones para sus carreras gratuitas

Comenzaron las inscripciones en las Escuelas Municipales de Educación Superior de Lomas de Zamora para el próximo ciclo lectivo 2027. La propuesta incluye tecnicaturas y profesorados gratuitos en disciplinas artísticas y técnicas, con opciones vinculadas al cine, la fotografía, el teatro, la cerámica y el cuidado de espacios verdes, entre otras áreas.

La inscripción está habilitada a través de la página web del Municipio. Para anotarse, los interesados deberán registrarse en Comunidad Lomas, el espacio de acceso ubicado en la parte superior derecha del sitio oficial, y luego ingresar en la categoría Educación y Empleo, donde estarán disponibles los formularios y la información de cada institución.

Las carreras, según indicaron desde el Gobierno local, están destinadas a personas mayores de 18 años que hayan completado sus estudios secundarios. La oferta académica contempla distintas alternativas de formación, con propuestas que combinan contenidos teóricos y prácticos.

Qué carreras se pueden estudiar en las Escuelas Municipales de Lomas

Una de las opciones es la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA), que cuenta con cuatro tecnicaturas: Diseño y Mantenimiento de Espacios Verdes, Arboricultura y Práctica de Vivero, Ecología Aplicada y Paisajismo.