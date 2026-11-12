Las Escuelas Municipales de Lomas abrieron las inscripciones para sus carreras gratuitas

Comenzaron las inscripciones en las Escuelas Municipales de Educación Superior de Lomas de Zamora para el próximo ciclo lectivo 2027. La propuesta incluye tecnicaturas y profesorados gratuitos en disciplinas artísticas y técnicas, con opciones vinculadas al cine, la fotografía, el teatro, la cerámica y el cuidado de espacios verdes, entre otras áreas.
La inscripción está habilitada a través de la página web del Municipio. Para anotarse, los interesados deberán registrarse en Comunidad Lomas, el espacio de acceso ubicado en la parte superior derecha del sitio oficial, y luego ingresar en la categoría Educación y Empleo, donde estarán disponibles los formularios y la información de cada institución.
Las carreras, según indicaron desde el Gobierno local, están destinadas a personas mayores de 18 años que hayan completado sus estudios secundarios. La oferta académica contempla distintas alternativas de formación, con propuestas que combinan contenidos teóricos y prácticos.
Qué carreras se pueden estudiar en las Escuelas Municipales de Lomas
Una de las opciones es la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA), que cuenta con cuatro tecnicaturas: Diseño y Mantenimiento de Espacios Verdes, Arboricultura y Práctica de Vivero, Ecología Aplicada y Paisajismo.
Cada una tiene una duración de tres años y aborda contenidos como botánica, diseño de espacios verdes, manejo del suelo y la vegetación, seguridad e higiene, maquinaria, sanidad vegetal y gestión de proyectos.
Otra alternativa es la Escuela de Medios Audiovisuales (EMMA), donde se puede cursar la Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video. Su plan de estudios incluye materias relacionadas con producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.
La institución también ofrece una Tecnicatura en Fotografía, que comprende tanto la captura como la edición digital de imágenes. La formación incluye conocimientos para planificar, seleccionar y presentar proyectos fotográficos.
En el área de las artes escénicas, la Escuela de Arte Dramático (EMAD) cuenta con una Tecnicatura en Actuación Teatral. La carrera tiene una duración de tres años y contempla materias como movimiento, voz, escenografía, maquillaje, dramaturgia y organización y gestión de espectáculos.
Cerámica, artes visuales y danza: otras propuestas para 2027
La Escuela de Cerámica, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, ofrece una carrera de tres años orientada a la formación artística y técnica. La propuesta apunta a quienes buscan desarrollar habilidades relacionadas con la producción cerámica y explorar distintas formas de expresión.
Por su parte, la Escuela de Artes Visuales (EMAV) tiene un profesorado con orientación en pintura, grabado y escultura.
A estas alternativas se suman la Escuela de Danza Clásica y la Escuela de Comedia Musical, que completan las propuestas de formación artística disponibles en las instituciones municipales de Lomas de Zamora.
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