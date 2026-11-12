Moira y Olga, vecinas de Lomas, en el Sudamericano de Tenis para mayores de 65: "Nunca imaginamos esto a nuestra edad"

Desde hoy y a lo largo de toda la semana se desarrollará en Córdoba el Sudamericano de veteranos de tenis. Y allí habrá dos representantes de Lomas de Zamora, Moira Rivas y Olga Bulatov, que aparecerán en escena en la categoría +65 con el objetivo de posarse en lo más alto del podio, en el marco de una experiencia que tendrá su primera edición con referentes de distintas partes del continente.
La cita es en Villa María y, en la previa del evento, El Diario Sur dialogó con Moira, que sueña con su presentación y la de su compañera, ambas bajo la órbita del Club de Veterano de Tenis de Buenos Aires. “Como tenistas veteranas amateurs estamos súper felices de formar parte de una gran delegación”, destacó, a la espera de la competencia, donde intentará quedarse con el trofeo.
“A nuestra edad, nunca imaginamos tener una oportunidad tan increíble como ésta. Lo tomamos con muchísima alegría y el objetivo principal es disfrutar de un evento tan grande, hacer lo mejor posible en la cancha y compartir esta experiencia con tantas tenistas de distintos lugares que sienten la misma pasión que nosotras”, señaló.
Un grupo con ilusiones
Y puso el foco en la entidad que las cobija. “Aunque representamos al Lomas Athletic Club, competimos para el CVT Buenos Aires que engloba a los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, aclaró. Y sumó: “Lo más lindo que tiene esto es que la entidad le da la oportunidad a muchísimas jugadoras amateurs de ser convocadas y vivir una experiencia de este nivel”.
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Sobre el certamen en sí, que ellas afrontarán en pareja, indicó: “El camino a este Sudamericano fue paso a paso porque jugamos todo el año los torneos interclubes y gracias al rendimiento del equipo nos convocaron para competir en la Copa Argentina jugada en Salta en mayo de este año. Y al consagrarnos campeonas allá obtuvimos el pase directo para representar a la delegación en este torneo”.
Expectativa en Córdoba
“Vivir esta chance en Córdoba nos llena de emoción. Nosotras estamos convencidas de que las oportunidades que se presentan en la vida no hay que dejarlas pasar; hay que agarrarlas y vivir el momento a full, sin importar la edad”, destacó. Y añadió: “Para prepararnos no cambiamos la receta porque seguimos entrenando como lo hacemos habitualmente, con la misma constancia, compromiso y la pasión de siempre”.
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Y puntualizó en la familia y cómo lo viven ellos. “Ellas están felices y súper orgullosas. Al vernos tan motivadas, entusiasmadas y felices con el tenis, les contagia esa misma alegría. Son nuestro pilar de siempre porque nos bancan en los viajes, en los entrenamiento, los amistosos de “lunes a lunes” y festejan cada logro a la par nuestra”, comentó. Y cerró: “Sentir el apoyo de ellos estando en una competencia internacional lo hace todo todavía más especial".