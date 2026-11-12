Moira y Olga, vecinas de Lomas, en el Sudamericano de Tenis para mayores de 65: "Nunca imaginamos esto a nuestra edad"

Desde hoy y a lo largo de toda la semana se desarrollará en Córdoba el Sudamericano de veteranos de tenis. Y allí habrá dos representantes de Lomas de Zamora, Moira Rivas y Olga Bulatov, que aparecerán en escena en la categoría +65 con el objetivo de posarse en lo más alto del podio, en el marco de una experiencia que tendrá su primera edición con referentes de distintas partes del continente.

La cita es en Villa María y, en la previa del evento, El Diario Sur dialogó con Moira, que sueña con su presentación y la de su compañera, ambas bajo la órbita del Club de Veterano de Tenis de Buenos Aires. “Como tenistas veteranas amateurs estamos súper felices de formar parte de una gran delegación”, destacó, a la espera de la competencia, donde intentará quedarse con el trofeo.

“A nuestra edad, nunca imaginamos tener una oportunidad tan increíble como ésta. Lo tomamos con muchísima alegría y el objetivo principal es disfrutar de un evento tan grande, hacer lo mejor posible en la cancha y compartir esta experiencia con tantas tenistas de distintos lugares que sienten la misma pasión que nosotras”, señaló.

Un grupo con ilusiones

Y puso el foco en la entidad que las cobija. “Aunque representamos al Lomas Athletic Club, competimos para el CVT Buenos Aires que engloba a los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, aclaró. Y sumó: “Lo más lindo que tiene esto es que la entidad le da la oportunidad a muchísimas jugadoras amateurs de ser convocadas y vivir una experiencia de este nivel”.