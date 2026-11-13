Luiam Basco, el nene de 9 años de Villa Fiorito que sorprendió a Tinelli con su música pero lo enfrentó por el fútbol

Luiam Basco, el pequeño artista de Villa Fiorito, sorprendió con una presentación estelar en el flamante programa de Marcelo Tinelli, “Dale Match”, donde, vestido con su habitual atuendo, interpretó una canción de folclore que dejó boquiabierto tanto al conductor como al público presente en el estudio. Y se trató de algo que para la familia se convirtió en un “sueño hecho realidad”, dado que justamente el niño, de apenas 9 años, comenzó a incursionar en la música viendo a otros niños en la televisión. “La verdad que fue algo muy lindo y también raro porque él mismo empezó a cantar viendo a los nenes en los programas de Tinelli. Siempre el Chinito me decía ‘ojalá yo pudiera cantarle un día a Tinelli’. Y ahí lo hizo”, afirmó Sol, la madre, en diálogo con El Diario Sur. Vuelve la histórica discoteca París en Lomas Sobre la experiencia en esa jornada especial, fue elocuente: “Tanto para el padre como para mí fue algo de muchas emociones porque sabemos que no todos tienen la oportunidad de conocerlo y estar en el programa de Tinelli”. El propio conductor se deshizo en elogios tras la actuación. “Me encanta cómo canta, lo gauchesco, la bufanda argentina, el sombrero, increíble”, destacó. Y así fue como lo invitó a participar en un posible concurso a realizarse en el programa en el corto plazo, siendo él uno de los invitados estelares.

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Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el histórico locutor de Lomas que fue parte de Titanes en el Ring En el programa se dio un cruce con el fútbol. Cruce por San Lorenzo y Boca Por lo pronto, no pasó desapercibida otra cuestión porque Luiam tuvo un cruce con Tinelli, de los típicos que supo sostener durante varios años con los chicos a partir del fanatismo por San Lorenzo. Justamente, empezó a enumerar la cantidad de regalos que pretendía darle, algo que el oriundo de Lomas de Zamora desestimó, de forma tajante. “Te voy a regalar una camiseta de San Lorenzo, un pantalón, unas medias, todo de San Lorenzo, los botines y una pelota”, indicó. En ese momento empezaron a reírse los padres y el niño fue certero: “Yo te quiero, sos buena persona…pero nunca voy a dejar de ser bostero”. Así se desató la carcajada en todo el estudio, mientras completaba: “Aunque vos me lo pidas”.

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