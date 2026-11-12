Vuelve la histórica discoteca París de Lomas: "Han nacido hijos producto del amor que surgió ahí"

Hay lugares que cierran sus puertas, pero siguen presentes en la memoria de los vecinos de la Zona Sur del Conurbano. Es el caso de París, una histórica discoteca de Lomas de Zamora que abrió en diciembre de 1987 y durante siete años convocó a miles de personas. Aunque ya no existe físicamente, sus noches siguen vivas en las anécdotas, las fotografías y los vínculos que nacieron en su pista de baile. Este viernes 13 de noviembre, quienes trabajaron y disfrutaron de aquella época volverán a encontrarse en una nueva fiesta. “Si bien no está físicamente el lugar, quedó en el recuerdo y en el corazón de un montón de gente”, explicó Diego Carretino, uno de los organizadores del reencuentro, en diálogo con El Diario Sur. La iniciativa nació de un grupo de personas que trabajaron en la discoteca, algunos en relaciones públicas, otros en la barra y también en distintas tareas vinculadas a su funcionamiento. Aunque pasaron décadas desde aquellas noches, mantuvieron el contacto y encontraron en las reuniones una manera de volver a compartir los recuerdos en Distrito Adrogué, ubicado en Hipólito Yrigoyen 13627, partido de Almirante Brown. “Esto es una auto convocatoria. Somos unas ocho personas que nos mantenemos en contacto y que cada tanto decimos: bueno, es el momento, juntamos a la gente, nos organizamos y le damos para adelante”, contó Carretino. Según reconstruyó Carretino, la aparición de una discoteca en Lomas de Zamora llamó la atención y rápidamente consiguió convocar a una gran cantidad de público. Lee también: Emotivo casamiento de un bombero en Domselaar: ambos enviudaron y ahora dieron el sí con guardia de honor

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París, el boliche que marcó una época en Lomas de Zamora París abrió sus puertas el 7 de diciembre de 1987, en un momento en que Temperley concentraba buena parte de la actividad nocturna de la zona. La aparición de una discoteca en Lomas de Zamora llamó la atención y rápidamente consiguió convocar a una gran cantidad de público. “Fue algo muy extraño que en ese momento hubiera una discoteca en Lomas de Zamora, ya que era el auge de Temperley. Temperley estaba lleno de discotecas, había muchísimos bares y de repente que abriera una discoteca en Lomas llamó un poco la atención”, recordó el organizador. Para Diego, su importancia no se explica solamente por los siete años que funcionó, sino también por la cantidad de personas que pasaron por allí y por el recuerdo que todavía permanece. “Consideramos que fue la discoteca más importante en la historia de Lomas”, sostuvo. Pero la historia de París no quedó solamente en la música y las noches de baile. También hubo vínculos que continuaron mucho después de que el boliche cerrara sus puertas. “Todos tienen un recuerdo, todos tienen una anécdota. Se han formado parejas, se han formado matrimonios en París y han nacido hijos producto del amor que surgió ahí”, relató Carretino. Los recuerdos también se sostienen en una comunidad de Facebook que reúne a casi 5.000 personas bajo el nombre “Yo fui a bailar a París”. Allí comparten imágenes, videos y anécdotas de una época que todavía despierta emociones.

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