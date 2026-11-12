Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el histórico locutor de Lomas que fue parte de Titanes en el Ring

La salud de Jorge Bocacci, histórico locutor nacido en Lomas de Zamora y reconocido por su participación en Titanes en el Ring, atraviesa un momento delicado. El comunicador fue internado en el Hospital de Mar de Ajó, donde le detectaron un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo. Según consignó TN, los médicos evaluaron las posibilidades de tratamiento, pero la familia decidió no avanzar con una cirugía. La recomendación estuvo vinculada con el estado general de salud del locutor. En diálogo con Teleshow, Graciela Di Biase, expareja de Bocacci y madre de su hijo, explicó los motivos de la decisión familiar. “Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, expresó. Sobre los cuidados que recibe, Di Biase señaló: “Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”.

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A sus 81 años, es recordado especialmente por su participación en Titanes en el Ring, el histórico ciclo de catch creado por Martín Karadagián. Lee también: De cantar en la peatonal de Lomas a Popstars: la nueva etapa musical de HANNAH Jorge Bocacci, el locutor de Lomas de Zamora que marcó una época en Titanes en el Ring Nacido el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora, Jorge Bocacci construyó una extensa trayectoria en los medios de comunicación. A sus 81 años, es recordado especialmente por su participación en Titanes en el Ring, el histórico ciclo de catch creado por Martín Karadagián. Su tarea en el programa consistía en presentar a los luchadores antes de cada combate, una función que desempeñó entre 1978 y 1991. Posteriormente, regresó al ciclo en 1997 y en los 2000. Su incorporación se produjo por una convocatoria del propio Karadagián, quien lo eligió para desempeñarse como maestro de ceremonias. Con el paso de los años, ese trabajo se convirtió en uno de los más representativos de su carrera y lo vinculó con uno de los programas más recordados de la televisión argentina.

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