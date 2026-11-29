A lo largo de la próxima semana habrá distintas intervenciones de operarios de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), situación que podría generar inconvenientes en el servicio en diferentes horarios. El cronograma de trabajos contempla labores en varios espacios de la zona sur del conurbano bonaerense con el objetivo de concretar mejoras en la red de agua potable. Por caso, según lo estipulado, el itinerario comenzará este lunes 30 de noviembre, de 8 a 12 con trabajos en Esteban Echeverría. Será sobre las calles Arana, Matienzo, Avenida Suárez y Alem, en Monte Grande y Luis Guillón.

Publicidad

Y ese mismo día, y el miércoles 2 de diciembre, de 9 a 19, las labores se centrarán en Camino de la Rivera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha, en Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril. Feroz incendio en Budge: se prendió fuego un obrador y trabajaron tres dotaciones de bomberos Ya con la vista en Lomas de Zamora, habrá intervenciones en Banfield, el centro del distrito y Temperley durante el martes 1ro y el jueves 3 de diciembre, entre las 8 y las 18. Es para el área comprendida por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown.

Publicidad