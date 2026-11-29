Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una nueva subasta de material ferroviario en desuso y entre los varios lotes que conforman el remate se destaca uno establecido por cinco coches de pasajeros Toshiba completos, con carrocería y boguies, todo con recorrido en distintas líneas del conurbano bonaerense.

Por caso, esas estructuras añejas son unidades que circularon especialmente en la formación Mitre hasta mediados de la década pasada y que no prestan servicio desde hace algunos años. En ese sentido, actualmente se encuentran ubicadas en cercanías de la estación Bancalari y que fueron dadas de baja y declaradas como rezago en febrero pasado.