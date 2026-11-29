Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una nueva subasta de material ferroviario en desuso y entre los varios lotes que conforman el remate se destaca uno establecido por cinco coches de pasajeros Toshiba completos, con carrocería y boguies, todo con recorrido en distintas líneas del conurbano bonaerense.
Por caso, esas estructuras añejas son unidades que circularon especialmente en la formación Mitre hasta mediados de la década pasada y que no prestan servicio desde hace algunos años. En ese sentido, actualmente se encuentran ubicadas en cercanías de la estación Bancalari y que fueron dadas de baja y declaradas como rezago en febrero pasado.
Estos cinco coches en particular ya habían sido puestos a subasta en agosto, en conjunto con otra partida de 17 coches y una locomotora ubicada en la Playa de Colegiales. Estas últimas, por caso, fueron vendidas y su corte comenzó días atrás.
Otro lotes
Según consignó el medio especializado EnelSubte, otros lotes comprendidos en la subasta incluyen ruedas y pares montados ubicados en el taller Mechita. A su vez, se subastarán diez bogies Toshiba, máquinas y herramientas actualmente localizadas en los talleres de Victoria, dado que piezas similares también habían sido rematadas en abril pasado.
Por fuera de estos materiales, se incluyen varios lotes de materiales como durmientes de madera y hormigón y rieles de rezago, así como bogies, motores, pares montados, chapas, vigas y cisternas, entre otras, ubicados en diferentes predios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Jujuy.