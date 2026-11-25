El histórico tanque de agua de la estación ferroviaria de Ezeiza comenzó a ser demolido en el marco de las obras de remodelación que se llevan adelante en el entorno de la terminal de la Línea General Roca.
La estructura formaba parte del predio ferroviario, detrás de la bicicletería del lado de la Ruta 205, y permaneció durante años en el paisaje de la estación. Su demolición constituye uno de los cambios visibles en el marco de los trabajos que buscan renovar el centro de transbordo de la ciudad.
La intervención se suma a otras modificaciones realizadas en el lugar, donde las autoridades municipales están llevando a cabo un proyecto que contempla mejoras en la infraestructura para los pasajeros y la incorporación de nuevos espacios comerciales.
Las obras de remodelación de la estación de Ezeiza
Entre los trabajos realizados se encuentran la construcción de nuevas paradas de colectivos, la instalación de zonas de descanso, la renovación de la señalización y tareas de parquización.
Los trabajos continuarán en etapas sucesivas en los próximos meses hasta completar la remodelación del entorno ferroviario.
Además de las obras en la estación, el Municipio inauguró los primeros locales del Intercambiador Paseo Comercial Papa Francisco. El proyecto busca generar nuevos espacios para emprendedores y comerciantes de Ezeiza en una zona de circulación de pasajeros.
Los servicios ferroviarios de la estación
La estación es cabecera del servicio eléctrico de la Línea General Roca que conecta Ezeiza con Plaza Constitución y del servicio diésel que llega hasta Cañuelas, desde donde se puede continuar hacia San Miguel del Monte.
La demolición del tanque de agua se produjo así en el contexto de la transformación de la estación y de su entorno, donde las obras municipales continuarán hasta completar las distintas etapas previstas.
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