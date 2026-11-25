El histórico tanque de agua de la estación ferroviaria de Ezeiza comenzó a ser demolido en el marco de las obras de remodelación que se llevan adelante en el entorno de la terminal de la Línea General Roca.

La estructura formaba parte del predio ferroviario, detrás de la bicicletería del lado de la Ruta 205, y permaneció durante años en el paisaje de la estación. Su demolición constituye uno de los cambios visibles en el marco de los trabajos que buscan renovar el centro de transbordo de la ciudad.

Así se veía el tanque desde las vías del Tren Roca.

La intervención se suma a otras modificaciones realizadas en el lugar, donde las autoridades municipales están llevando a cabo un proyecto que contempla mejoras en la infraestructura para los pasajeros y la incorporación de nuevos espacios comerciales.